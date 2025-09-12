- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1849
- Время на прочтение
- 1 мин
В Петербурге — взрывы: в аэропорту задерживаются десятки рейсов (видео)
Атака беспилотников на Петербург вызвала взрывы и хаос в аэропорту «Пулково».
Россияне в Санкт-Петербурге и Ленинградской области РФ заявили о взрывах утром 12 сентября. В аэропорту «Пулково» задержаны и отменены десятки рейсов.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Жители Ленинградской области и Петербурга слышали взрывы и сообщили об одной из самых массовых атак беспилотников на регион с начала полномасштабной войны против Украины.
В петербургском аэропорту «Пулково» из-за дронов задержаны 28 рейсов, отменены — 13, на запасные аэродромы ушли 11 самолетов.
Напомним, этой же ночью беспилотники атаковали крупнейший российский нефтеналивной порт Приморск в Ленинградской области. На одном из судов вспыхнул пожар. Власти утверждают, что пожар в порту был ликвидирован без угрозы разлива нефти.
Минобороны РФ заявило, что их силы ПВО ночью сбили 221 якобы украинский беспилотник над разными регионами.