В Pfizer заговорили о необходимости третьей дозы вакцины: просить на это разрешение будут у мировых регуляторов

В Pfizer заговорили о необходимости третьей дозы вакцины: просить на это разрешение будут у мировых регуляторов

В компании уверяют, что третья доза Pfizer будет эффективно защищать от всех вариантов коронавируса.

Разрешить колоть третью дозу вакцины — с такой просьбой к американскому и европейскому регуляторам в ближайшее время обратится компания Pfizer-BioNTech.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Производители одной из самых популярных вакцин от коронавируса пришли к выводу — третья прививку может понадобиться через полгода-год после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты.

В компании проанализировали данные пациентов из США и пришли к выводу — за шесть месяцев эффективность вакцины падает до почти 80%. В то же время ее эффективность от тяжелого течения заболевания остается высокой и составляет 94%. В компании уверяют, что третья доза Pfizer будет эффективно защищать от всех вариантов коронавируса, включая новый более заразный штамм "Дельта".

Новости мира: "Пфайзер-Бионтек" обратится к мировым регуляторов за разрешением на 3 дозу вакцины

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