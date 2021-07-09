В Pfizer заговорили о необходимости третьей дозы вакцины: просить на это разрешение будут у мировых регуляторов

В компании уверяют, что третья доза Pfizer будет эффективно защищать от всех вариантов коронавируса.
Разрешить колоть третью дозу вакцины — с такой просьбой к американскому и европейскому регуляторам в ближайшее время обратится компания Pfizer-BioNTech.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Производители одной из самых популярных вакцин от коронавируса пришли к выводу — третья прививку может понадобиться через полгода-год после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты.
В компании проанализировали данные пациентов из США и пришли к выводу — за шесть месяцев эффективность вакцины падает до почти 80%. В то же время ее эффективность от тяжелого течения заболевания остается высокой и составляет 94%. В компании уверяют, что третья доза Pfizer будет эффективно защищать от всех вариантов коронавируса, включая новый более заразный штамм "Дельта".