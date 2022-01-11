В Pfizer заявили, что двух доз ее COVID-вакцины "недостаточно" для защиты от "Омикрона"

В то же время в Pfizer отметили, что неизвестно, как долго бустерная доза может обеспечивать защиту от "Омикрона".
Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что две дозы разработанной фармкомпанией вакцины против COVID-19 могут не обеспечивать надежную защиту от нового штамма коронавируса "Омикрон".
Соответствующее утверждение он озвучил в понедельник, 10 января, сообщает CNBC.
"Двух доз недостаточно для "Омикрона", — высказался Бурла, отметив важность бустерной дозы. — Третья доза нынешней вакцины обеспечивает неплохую защиту от смерти и приличную защиту от госпитализаций".
По словам главы Pfizer, "Омикрон" является более опасным, чем предыдущие варианты, поскольку имеет десятки мутаций и может частично обойти защиту, обеспечиваемую двумя прививками Pfizer.
В то же время он отметил, что пока непонятно, как долго бустерная доза будет обеспечивать защиту от коронавируса. "Вопрос в том, как долго сохраняется защита после третьей дозы", — указал Бурла.
Исследователи из Великобритании ранее информировали, что две дозы вакцин Pfizer или Moderna лишь примерно на 10% эффективны для предотвращения заражения "Омикроном" через 20 недель после второй прививки.
В то же время бустерная доза на 75% эффективна для предотвращения симптоматической инфекции и на 88% эффективна для предотвращения госпитализации.
Напомним, что вакцина против штамма коронавируса "Омикрон" от Pfizer появится уже весной этого года. Компания готова предоставить препарат государствам в случае необходимости.
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