В Питере масштабный пожар на складе Интернет-магазина: люди спасались, прыгая из окон – фото, видео

В российском Санкт-Петербурге 13 января произошел масштабный пожар на складе Интернет-магазина Wildberries. По предварительным данным, там хранилась одежда.

Об этом пишут местные паблики.

Известно, что площадь пожара уже 50 тыс. кв. м. В настоящее время на месте работает около 100 сотрудников МЧС.

Пожар начался на 7-м этаже склада с одеждой. Ему присвоен максимальный – 5 уровень сложности.

Пожар в Питере на складе магазина/ Фото: скриншот

Пожар в Питере в магазине. Вид с самолета/Фото: скриншот

Пожар в Питере на складе магазина/ Фото: скриншот

По предварительным данным, первая сигнализация сработала на складе около 4:20. Около 7:30 работники начали спасаться из здания – многие прыгали с 2-3 этажа прямо на бетон, потому что возле аварийного выхода было скопление людей.

Как пишет Baza, за неделю до пожара на первом и втором блоках склада несколько раз срабатывала пожарная сигнализация. Однако каждый раз сигнал был ложным. Поэтому, когда она сработала сегодня, сотрудники сначала решили, что это опять ложная тревога.

Напомним, в Красном море хуситы атаковали танкер с российской нефтью.

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