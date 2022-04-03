В планы Путина входили казни, которые творили его военные — разведка МИД Британии

В планы Путина входили казни, которые творили его военные — разведка МИД Британии

Убийства гражданских людей в стиле смертной казни были спланированы.

Глава разведывательной службы Министерства иностранных дел Британии (MI-6), Ричард Мур заявил, что в планы президента РФ Владимира Путина по вторжению в Украину входили суммарные казни, проводимые его военными и разведывательными службами, сообщает Мур в Twitter.

We knew Putin's invasion plans included summary executions by его military and intelligence services. Репортажи execution-style killings civilians emerging from liberated areas horrifying and chilling. https://t.co/Yea1Lhsqe6 — Richard Moore (@ChiefMI6) 3 апреля 2022

"В планы вторжения Путина входили суммарные казни, проводимые его военными и разведывательными службами. Сообщения об убийствах гражданских лиц в стиле казни, поступающие из освобожденных районов, ужасают и леденят душу", — написал он.

Мэр Киева отметил, что украинцы никогда не простят оккупантам того, что они сделали в Украине.

Кличко описал происходящее в освобожденных от российских оккупантов окрестностях столицы. Он отметил, что всех повергло в шок то, что они увидели.

Напомним, украинский журналист Роман Цымбалюк назвал российских оккупантов, причастных к массовым убийствам мирных украинцев в Буче и Ирпене.

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