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В планы Путина входили казни, которые творили его военные — разведка МИД Британии

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В планы Путина входили казни, которые творили его военные — разведка МИД Британии

Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Убийства гражданских людей в стиле смертной казни были спланированы.

Глава разведывательной службы Министерства иностранных дел Британии (MI-6), Ричард Мур заявил, что в планы президента РФ Владимира Путина по вторжению в Украину входили суммарные казни, проводимые его военными и разведывательными службами, сообщает Мур в Twitter.

"В планы вторжения Путина входили суммарные казни, проводимые его военными и разведывательными службами. Сообщения об убийствах гражданских лиц в стиле казни, поступающие из освобожденных районов, ужасают и леденят душу", — написал он.

Мэр Киева отметил, что украинцы никогда не простят оккупантам того, что они сделали в Украине.

Кличко описал происходящее в освобожденных от российских оккупантов окрестностях столицы. Он отметил, что всех повергло в шок то, что они увидели.

Напомним, украинский журналист Роман Цымбалюк назвал российских оккупантов, причастных к массовым убийствам мирных украинцев в Буче и Ирпене.

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