В Подмосковье 11-летняя девочка провалилась в яму с кипятком по дороге в школу: ребенок в больнице

В Подмосковье 11-летняя девочка провалилась в яму с кипятком по дороге в школу: ребенок в больнице

Ребенок не заметил полость в земле, которая была в снегу.

В России в Подмосковье школьница провалилась в яму с кипятком на улице и получила ожоги ног.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Пострадавшей является 11-летняя девочка. Telegram-канал не указывает ее фамилии, только имя – Катя.

Отмечается, что ребенок шел утром в школу и не увидел полости в земле, которую замело снегом.

Девочку госпитализировали. Медики диагностировали у нее ожоги ног до колен.

В прокуратуре Московской области подтвердили факт инцидента и уточнили, что все произошло в четверг утром. В настоящее время все детали устанавливаются.

"При проверке, проведение которой поручено Орехово-Зуевской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины происшествия, дана оценка выполнения требований федерального законодательства, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства", — сказано в сообщении.

Напомним, в России в детском центре Красноярска во время спуска с горки на надувном батуте вокруг шеи трехлетней девочки обмотался канат, который едва не задушил ее. Все произошло на глазах мамы ребенка, снимавшей видео.

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