В Подмосковье 11-летняя школьница изрезала одноклассницу кухонным ножом, ребенок в реанимации

В Химках Московской области 11-летняя девочка порезала одноклассницу кухонным ножом в туалете лицея №10, который принесла из дома.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что пострадавший ребенок в реанимации с множественными колото-резаными ранениями головы, груди и рук.

По данным Mash, у девочек произошел конфликт, они пошли в туалет, где все произошло.

После того, несовершеннолетняя нападавшая вернулась в аудиторию и совершенно спокойно заявила всему классу: "Я убила Соню".

Напомним, в Москве двое школьников попали в реанимацию из ресторана "Вкусно – и точка".

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