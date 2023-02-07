В Подмосковье 11-летняя школьница изрезала одноклассницу кухонным ножом, ребенок в реанимации

Между несовершеннолетними девочками произошел конфликт.
В Химках Московской области 11-летняя девочка порезала одноклассницу кухонным ножом в туалете лицея №10, который принесла из дома.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что пострадавший ребенок в реанимации с множественными колото-резаными ранениями головы, груди и рук.
По данным Mash, у девочек произошел конфликт, они пошли в туалет, где все произошло.
После того, несовершеннолетняя нападавшая вернулась в аудиторию и совершенно спокойно заявила всему классу: "Я убила Соню".
Напомним, в Москве двое школьников попали в реанимацию из ресторана "Вкусно – и точка".
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