В Подмосковье 18-летний парень устроил взрыв на территории монастыря: много пострадавших (фото, видео)

Взрыв на территории женского монастыря в Серпухове мог произойти из-за личного конфликта.
В России в Серпуховском женском монастыре 13 декабря произошел взрыв, который подозревают устроил 18-летний парень.
Об этом сообщают росСМИ, местные экстренные службы и подтверждают в прокуратуре.
Известно, что взрывчатка сработала в православной гимназии при Введенском Владычним женском монастыре в Серпухове около 08:00 утра.
Отмечается, что взрыв устроил 18-летний парень. По данным росСМИ, это якобы выпускник церковно-приходской школы при обители. Сначала сообщалось, что пострадали два человека — сам подрывник и 15-летний подросток.
Но как сообщил впоследствии российский "Интерфакс", количество пострадавших увеличилось до пяти человек, которые несовершеннолетние. У пострадавших осколочные и минно-взрывные травмы. В тоже время ТАСС пишет о 8 пострадавших.
Нападающий, по информации росСМИ, сначала сидел на ступеньке из мачете в руках. Уже после взрыва он якобы пытался заползти в монастырь.
"По предварительной информации, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахинь на фоне личных неприязненных отношений", — пишут СМИ со ссылкой на источник.
В правоохранительных органах тоже говорят, что причиной подрыва самодельной взрывчатки мог стать конфликт бывшего воспитанника с гимназией.
"По предварительной информации, причиной стал конфликт, который когда-то был у выпускника этой гимназии с другими воспитанниками и учителями. Возможно, таким образом он решил отомстить. Действительно ли там был конфликт, будет установлено во время следствия", — сказал источник ТАСС.
Мотивы поступка пока точно неизвестны, все обстоятельства выясняются. На место инцидента выехали следователи.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.
Читайте также:
- Мощный взрыв газа в России: количество жертв возросло вдвое, троих взрослых и ребенка до сих пор ищут (видео)
- "Это большая трагедия": в результате мощного взрыва на военном заводе в Польше погибла женщина
- Под Ровным тетя с племянником пилили болгаркой боеприпас: женщина осталась без пальца, мужчина – в реанимации