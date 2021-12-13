В Подмосковье 18-летний парень устроил взрыв на территории монастыря: много пострадавших (фото, видео)

Взрыв на территории женского монастыря в Серпухове мог произойти из-за личного конфликта.

В России в Серпуховском женском монастыре 13 декабря произошел взрыв, который подозревают устроил 18-летний парень.

Об этом сообщают росСМИ, местные экстренные службы и подтверждают в прокуратуре.

Известно, что взрывчатка сработала в православной гимназии при Введенском Владычним женском монастыре в Серпухове около 08:00 утра.

Отмечается, что взрыв устроил 18-летний парень. По данным росСМИ, это якобы выпускник церковно-приходской школы при обители. Сначала сообщалось, что пострадали два человека — сам подрывник и 15-летний подросток.

Но как сообщил впоследствии российский "Интерфакс", количество пострадавших увеличилось до пяти человек, которые несовершеннолетние. У пострадавших осколочные и минно-взрывные травмы. В тоже время ТАСС пишет о 8 пострадавших.

Нападающий, по информации росСМИ, сначала сидел на ступеньке из мачете в руках. Уже после взрыва он якобы пытался заползти в монастырь.

"По предварительной информации, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахинь на фоне личных неприязненных отношений", — пишут СМИ со ссылкой на источник.

В правоохранительных органах тоже говорят, что причиной подрыва самодельной взрывчатки мог стать конфликт бывшего воспитанника с гимназией.

"По предварительной информации, причиной стал конфликт, который когда-то был у выпускника этой гимназии с другими воспитанниками и учителями. Возможно, таким образом он решил отомстить. Действительно ли там был конфликт, будет установлено во время следствия", — сказал источник ТАСС.

Мотивы поступка пока точно неизвестны, все обстоятельства выясняются. На место инцидента выехали следователи.