В Подмосковье 9-классник поджег отделение "Единой России": какая была цель

В Подмосковье подожгли отделение "Единой России" с целью мести за Алексея Навального. Подозреваемый учится в 9 классе.

Об этом пишет BAZA.

Как отмечается, вечером 16 февраля приемную "Единой России" в Долгопрудном поджег неизвестный. Он подошел к зданию на улице Циолковского и закинул бутылку с зажигательной смесью на козырек с надписью партии. Видео поджога быстро разлетелось по анонимных телеграм-каналах.

Как отмечается в пресс-релизе "Единой России", неизвестный человек в маске объяснил свой поступок местью за смерть Алексея Навального.

Добавляется, что 20 февраля сотрудники Центра противодействия экстремизму задержали подозреваемого. Им оказался Владимир Ч. – ученик 9-го класса центра образования "Золотой ключик" в Химках. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

"Партия расценивает поджог как акт терроризма", – заявил заместитель секретаря Московского областного отделения "Единой России" Денис Перепелицын.

Напомним, в Калининградской области России 18 ноября женщина пыталась поджечь военкомат в городе Советск. Сейчас ее разыскивает милиция.

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