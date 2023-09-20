В Подмосковье диверсанты проникли на аэродром, где стоят "самолеты судного дня", и взорвали суда

На аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и специальные самолеты.

На аэродроме "Чкаловский" в Подмосковье 18 сентября неизвестные положили взрывчатку под самолеты АН-148, ИЛ-20 и вертолет МИ-28Н, в результате взрывы они получили существенные повреждения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

За фактор "диверсия" группа следственного комитета России расследует обстоятельства происшествия.

"Событие вызвало большую истерику в высших военных коридорах — на аэродроме базируются правительственные самолеты, так называемые "самолеты судного дня" и специальные самолеты (самолеты-разведчики)", — сказано в сообщении.

По данным разведки, неизвестные заложили взрывчатку и взорвали самолеты АН-148 и ИЛ-20 (оба относятся к 354 авиаполкам специального назначения), а также вертолет МИ-28Н, который до этого активно привлекался к сбитию ударных дронов над Московской областью.

"Повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их быстрое восстановление. У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. Еще один АН-148, находившийся рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения", — отмечают в ГУР.

Военный аэродром "Чкаловский" / Фото: ГУР Минобороны

Карательными органами России проводятся мероприятия по поиску диверсантов и ограничению распространения в местных СМИ информации о событии.

Напомним, в среду, 20 сентября, в РФ упал истребитель-бомбардировщик Су-34.

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