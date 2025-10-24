В Подмосковье дрон влетел в квартиру: есть пострадавшие (фото, видео)

Квартира в Красногорске Московской области, куда влетел дрон

В Красногорске Московской области России в ночь на 24 октября неизвестный беспилотник попал в квартиру многоэтажки. Пострадали пять человек, среди которых ребенок.

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев и российские телеграм-каналы.

Глава региона заявил, что ночью в Красногорске из-за атаки БпЛА был поврежден жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14 этаже.

Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Всех их госпитализировали. У взрослых — черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени.

Жители Красногорска сняли на видео момент попадания дрона в квартиру и зафиксировали на фото последствия атаки.

В свою очередь Минобороны России утверждает о сбитии в течение ночи якобы 111 украинских дронов над страной-агрессором и оккупированным Крымом.

Квартира в Красногорске, в которую попал дрон

Двор в Красногорске, где размещена поврежденная дроном квартира

К слову, накануне во время атаки дронов в Московской области часть российской ракеты ПВО пробила крышу пассажирского автобуса, который направлялся из Малино до метро «Котельники». Хотя «Мострансавто» утверждало, что автобус лишь «зацепили обломки беспилотника» и никто не пострадал, на опубликованных фото видно, что крышу пробил разгонный блок от ракеты «Панцирь-С1». В момент инцидента в автобусе были пассажиры.