В Подмосковье дрон влетел в квартиру: есть пострадавшие (фото, видео)
Подмосковье подверглось атаке дронами ночью, один из которых залетел в квартиру. Очевидцы сняли на видео момент попадания и зафиксировали на фото последствия.
В Красногорске Московской области России в ночь на 24 октября неизвестный беспилотник попал в квартиру многоэтажки. Пострадали пять человек, среди которых ребенок.
Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев и российские телеграм-каналы.
Глава региона заявил, что ночью в Красногорске из-за атаки БпЛА был поврежден жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14 этаже.
Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Всех их госпитализировали. У взрослых — черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени.
Жители Красногорска сняли на видео момент попадания дрона в квартиру и зафиксировали на фото последствия атаки.
В свою очередь Минобороны России утверждает о сбитии в течение ночи якобы 111 украинских дронов над страной-агрессором и оккупированным Крымом.
К слову, накануне во время атаки дронов в Московской области часть российской ракеты ПВО пробила крышу пассажирского автобуса, который направлялся из Малино до метро «Котельники». Хотя «Мострансавто» утверждало, что автобус лишь «зацепили обломки беспилотника» и никто не пострадал, на опубликованных фото видно, что крышу пробил разгонный блок от ракеты «Панцирь-С1». В момент инцидента в автобусе были пассажиры.