В Подмосковье глыба льда упала на очередь у военкомата: один человек погиб

Льдина сломала россиянину позвоночник и ребра, одно из которых проткнуло ему легкое и разорвало печень.

В городе Люберцы Московской области РФ глыба льда упала на людей у входа в военкомат, к которому они стояли в очереди, чтобы стать на учет по месту жительства.

Как сообщает издание The Moscow Times, пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.

Инцидент произошел в среду, 20 декабря. На следующее утро стало известно, что один из законопослушных военнообязанных россиян скончался в больнице.

По информации Mash, 34-летний заместитель директора подмосковной компании "ОКБ Металл цех" Федор Кузьмин умер в реанимации, не приходя в сознание. Льдина сломала мужчине позвоночник и ребра, одно из которых проткнуло ему легкое и разорвало печень.

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В очереди вместе с Кузьминым была его жена, также пострадавшая — у нее трещина в позвоночнике.

Еще один пострадавший с пробитой головой находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Напомним, Госдума РФ в 10 раз повысила штраф за неприбытие в военкомат. Ранее максимальная сумма штрафа за неприбытие в военкомат в РФ предусматривала 3 тысячи рублей, теперь – 30 тысяч рублей (около 300 долларов США).

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