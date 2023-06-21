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В Подмосковье горит цех по производству паллет: огонь перекинулся на соседние склады

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
287
Время на прочтение
1 мин
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В Подмосковье горит цех по производству паллет: огонь перекинулся на соседние склады

В РФ вспыхнул очередной пожар / Фото: pixabay.com

В подмосковном Волоколамске горит цех по производству паллет.

Об этом информирует МЧС России.

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Горит одноэтажный цех по производству деревянных паллет. Предварительная площадь пожара - 6000 кв.м.

Полыхают поддоны на территории предприятия «ПаллетТрейд».

Зарево от огня видно за несколько километров.

Данных о пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. Предварительная причина ЧП — короткое замыкание.

В РФ горит цех / © ГУ МЧС России
В РФ горит цех / Фото: ГУ МЧС России

Огонь перекинулся на соседние склады.

Напомним, что на территории военного госпиталя в оккупированном армией РФ Брянске днем 18 июня вспыхнул мощный пожар, который виден в нескольких километрах.

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Дата публикации
Просмотры
287
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