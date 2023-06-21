В Подмосковье горит цех по производству паллет: огонь перекинулся на соседние склады

В подмосковном Волоколамске горит цех по производству паллет.
Об этом информирует МЧС России.
Огнеборцы МЧС России тушат пожар в Московской области
Горит одноэтажный цех по производству деревянных паллет. Предварительная площадь пожара - 6000 кв.м.
Полыхают поддоны на территории предприятия «ПаллетТрейд».
Зарево от огня видно за несколько километров.
Данных о пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. Предварительная причина ЧП — короткое замыкание.
Огонь перекинулся на соседние склады.
Напомним, что на территории военного госпиталя в оккупированном армией РФ Брянске днем 18 июня вспыхнул мощный пожар, который виден в нескольких километрах.
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