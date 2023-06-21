В Подмосковье горит цех по производству паллет: огонь перекинулся на соседние склады

В подмосковном Волоколамске горит цех по производству паллет.

Об этом информирует МЧС России.

Огнеборцы МЧС России тушат пожар в Московской области

Горит одноэтажный цех по производству деревянных паллет. Предварительная площадь пожара - 6000 кв.м.

Полыхают поддоны на территории предприятия «ПаллетТрейд».

Зарево от огня видно за несколько километров.

Данных о пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. Предварительная причина ЧП — короткое замыкание.

В РФ горит цех / Фото: ГУ МЧС России

Огонь перекинулся на соседние склады.

Напомним, что на территории военного госпиталя в оккупированном армией РФ Брянске днем 18 июня вспыхнул мощный пожар, который виден в нескольких километрах.

Читайте также:

В Москве произошел масштабный пожар на территории ремонтно-механического завода