В Подмосковье медсестры роддома объявили голодовку: в чем причина

В открытом письме медицинские работницы жалуются на "несносные условия труда".

В Коломенском перинатальном центре в Московской области России представители младшего медицинского персонала объявили о начале голодовки в знак протеста против чрезмерной нагрузки и недостаточного уровня зарплаты.

Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на заявление профсоюза медицинских работников.

Требования медсестер изложены в их открытом письме, которое было опубликовано в соцсети Facebook еще 25 января. Самые главные из них — увеличить количество младшего медицинского персонала, чтобы уменьшить нынешнюю чрезмерную нагрузку, и исправить ситуацию с зарплатой, в частности, доплачивать за работу с больными COVID.

Поскольку в течение недели никто из руководителей заведения не отреагировал на это предупреждение, в среду, 2 февраля, одна из медсестер объявила голодовку. Если требования и дальше будут игнорировать, с интервалом в пять дней к голодовке будут присоединяться другие медсестры.

По словам сотрудниц Коломненского перинатального центра, из-за сокращения персонала им приходится исполнять обязанности и медсестер, и санитарок. В течение 12-часового рабочего дня удается сделать перерыв всего на 15 минут. В то же время зарплата за такую работу уменьшилась с 40-42 тысяч рублей (примерно 500-520 долларов США) до 30-32 (370-400 долларов США).

Встреча с руководством больницы, на которой должны были обсуждать эту ситуацию, так и не состоялась.

Напомним, в Украине 1 февраля медики должны получить повышенную зарплату за январь. Указом президента "минималка" для врача должно составлять 20 тыс. гривен, медсестры – 13,5 тыс. гривен. Однако во многих больницах еще не получили зарплату вообще.

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