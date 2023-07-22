В Подмосковье мужчина захватил особняк, в котором проживал Янукович, и отстреливается от полиции

Мужчина отстреливается от полиции и выкрикивает лозунги, чтобы он собирается "уходить на Кремль".

В России вооруженный мужчина в военной форме забаррикадировался в одном из домов в элитном поселке "Шервуд" возле Москвы и отказывается сдаться полиции.

Об этом информируют российские пропагандистские СМИ.

Сообщается, что дом захватил 36-летний Вячеслав Черненко, являющийся жителем Красноярска. Мужчина в Москву приехал недавно и адрес коттеджа узнал из-за объявления о продаже.

По информации местных СМИ, мужчина захватил то особняк, в котором проживал бывший президент-беглец Виктор Янукович.

Глава городского округа Татьяна Витушева подтвердила, что дом площадью более 1 тысячи квадратных метров в элитном коттеджном городке ранее выставили на продажу. Владелица дома рассказала, что находится сейчас за границей и не знает мужчину, который ворвался в его дом, добавила чиновница.

Мужчина отказывается сдаться стражам порядка, отстреливается от них и выкрикивает лозунги, чтобы он собирается "идти на Кремль".

Правоохранители готовят штурм захваченного имения.

Захват коттеджа в Подмосковье

охват коттеджа в Подмосковье

Напомним, ранее сообщалось, что российское руководство готовится давить на своих "ура-патриотов", обвиняемых в "дискредитации политического руководства, дезорганизации министерства обороны и армии и деморализации населения".

Кроме того, ранее информировали, что задержание российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) может свидетельствовать о том, что группы влияния в Кремле перешли к активной фазе внутреннего противостояния.

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