В Подмосковье огромный теплоход врезался в берег и устроил судоходную пробку

В Подмосковье огромный теплоход врезался в берег и устроил судоходную пробку

В канале имени Москвы 125-метровое судно село на мель.

В Московской области четырехпалубный теплоход "Константин Коротков" заблокировал движение в судоходном канале, сев на мель.

Об этом сообщает Life со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел в районе села Куминова, на 123-м километре канала имени Москвы. Теплоход врезался в берег и сел на мель, перегородив движение других судам.

Сообщается, что никто из 80 членов экипажа не пострадал. Обошлось без значительных повреждений или пробоин, однако у судна отказали гидравлические приводы рулей.

Пока экстренные службы готовятся оттянуть теплоход буксиром, он ждет на якоре, заблокировав судоходное движение каналом.

Напомним, ранее огромный корабль полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря.

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