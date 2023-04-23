В Подмосковье пенсионер нашел на помойке гранатомет: фото

Обнаруженное в городе под Москвой оружие уже было использовано.

Житель подмосковного города Раменского нашел на помойке использованный гранатомет.

Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщают российские пропагандисты.

В сообщении говорится, что местный пенсионер обнаружил только корпус оружия иностранного производства. Заряда в нем уже не было.

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Телеграмм-канал Mash уточняет, что, вероятно, среди мусорных пакетов был найден шведский гранатомет AT-4.

Пенсионер вызвал полицию, сотрудники МВД изъяли оружие.

Сейчас российские силовики выясняют, как использованный гранатомет попал на свалку в Московской области и почему оружие оказалось стрелянным.

Напомним, в субботу, 22 апреля, в российском городе Белгороде, где недавно взорвавшаяся случайно сброшенная российским самолетом авиабомба, обнаружили еще один взрывоопасный предмет. Рядом с местом недавнего взрыва обнаружили неразорвавшийся боеприпас.

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