Обнаруженное в городе под Москвой оружие уже было использовано.
Житель подмосковного города Раменского нашел на помойке использованный гранатомет.
Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщают российские пропагандисты.
В сообщении говорится, что местный пенсионер обнаружил только корпус оружия иностранного производства. Заряда в нем уже не было.
Телеграмм-канал Mash уточняет, что, вероятно, среди мусорных пакетов был найден шведский гранатомет AT-4.
Пенсионер вызвал полицию, сотрудники МВД изъяли оружие.
Сейчас российские силовики выясняют, как использованный гранатомет попал на свалку в Московской области и почему оружие оказалось стрелянным.
Напомним, в субботу, 22 апреля, в российском городе Белгороде, где недавно взорвавшаяся случайно сброшенная российским самолетом авиабомба, обнаружили еще один взрывоопасный предмет. Рядом с местом недавнего взрыва обнаружили неразорвавшийся боеприпас.
Читайте также: