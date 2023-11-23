В Подмосковье произошел блекаут из-за взрыва на подстанции (видео)

По предварительным данным, несколько населенных пунктов Подмосковья были обесточены.

В российском городе Литкарино в Московской области произошел взрыв на местной электроподстанции после чего в округе исчез свет.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

Сообщается, что в результате взрыва на электроподстанции загорелся пожар.

По предварительным данным, несколько населенных пунктов Подмосковья были обесточены.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, как Украина оградила объекты энергетики от ударов России.

Кроме того, мы ранее информировали, что народный депутат Сергей Нагорняк рассказал о том, как в Украине защитили подстанции от ударов России.

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