В Подмосковье произошел блекаут из-за взрыва на подстанции (видео)

По предварительным данным, несколько населенных пунктов Подмосковья были обесточены.
В российском городе Литкарино в Московской области произошел взрыв на местной электроподстанции после чего в округе исчез свет.
Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.
Сообщается, что в результате взрыва на электроподстанции загорелся пожар.
По предварительным данным, несколько населенных пунктов Подмосковья были обесточены.
Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, как Украина оградила объекты энергетики от ударов России.
Кроме того, мы ранее информировали, что народный депутат Сергей Нагорняк рассказал о том, как в Украине защитили подстанции от ударов России.
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