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В Подмосковье разбился новейший истребитель: пилот погиб
В Московской области потерпел крушение российский истребитель Су-57.
Инцидент произошел сегодня, 23 июля, в Одинцовском районе.
О крушении сообщают российские Telegram-каналы.
Сообщается, что самолет Су-57 упал посреди поля недалеко от Звенигорода. Борт упал в Одинцовском районе во время выполнения тренировочного полета.
Минобороны РФ падение истребителя пока не комментировало. Между тем, пропагандисты уже пишут, что новейший истребитель пятого поколения упал не из-за технической неисправности.
Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Ориентировочная стоимость одного истребителя — 35-50 миллионов долларов.
Напомним, в начале июля российская оккупационная армия потеряла еще один ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», который активно применяется в войне против Украины.