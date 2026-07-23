В Подмосковье разбился новейший истребитель: пилот погиб

Российский истребитель Су-57 разбился в Подмосковье / © Википедия

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Инцидент произошел сегодня, 23 июля, в Одинцовском районе.

О крушении сообщают российские Telegram-каналы.

На месте катастрофы

Сообщается, что самолет Су-57 упал посреди поля недалеко от Звенигорода. Борт упал в Одинцовском районе во время выполнения тренировочного полета.

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Минобороны РФ падение истребителя пока не комментировало. Между тем, пропагандисты уже пишут, что новейший истребитель пятого поколения упал не из-за технической неисправности.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Ориентировочная стоимость одного истребителя — 35-50 миллионов долларов.

Напомним, в начале июля российская оккупационная армия потеряла еще один ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», который активно применяется в войне против Украины.



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