ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
263
Время на прочтение
1 мин

В Подмосковье разбился новейший истребитель: пилот погиб

В Московской области потерпел крушение российский истребитель Су-57.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Российский истребитель Су-57 разбился в Подмосковье

Российский истребитель Су-57 разбился в Подмосковье / © Википедия

Дополнено новыми материалами

Инцидент произошел сегодня, 23 июля, в Одинцовском районе.

О крушении сообщают российские Telegram-каналы.

На месте катастрофы

На месте катастрофы

Сообщается, что самолет Су-57 упал посреди поля недалеко от Звенигорода. Борт упал в Одинцовском районе во время выполнения тренировочного полета.

Минобороны РФ падение истребителя пока не комментировало. Между тем, пропагандисты уже пишут, что новейший истребитель пятого поколения упал не из-за технической неисправности.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Ориентировочная стоимость одного истребителя — 35-50 миллионов долларов.

Напомним, в начале июля российская оккупационная армия потеряла еще один ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», который активно применяется в войне против Украины.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
263
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie