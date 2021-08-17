В Подмосковье разбился военный самолет Ил-112В с тремя людьми на борту

В Подмосковье разбился военный самолет Ил-112В с тремя людьми на борту

По данным СМИ, все трое членов экипажа погибли.

В Подмосковье разбился военный самолет Ил-112В с тремя людьми на борту. Лайнер выполнял тренировочный полет и потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Кубинка".

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Опытный образец военного самолета упал в 1,5 км от полосы рядом с большим Никольским прудом. На борту было три человека. По данным российских СМИ, предварительно никто из экипажа не выжил.

Появились кадры падения самолета.

Ряд СМИ сообщает, что во время полета загорелся правый двигатель самолета. Однако официальных данных пока нет.

"Машина экспериментальная, опытная, ее испытывали при избыточных нагрузках. Версия отказа техники в числе приоритетных", — рассказал собеседник "Интерфакса".

Отметим, Ил-112В — новейший легкий транспортный самолет, официально первый полет намечен на март 2022 года. Опытный экземпляр продолжал предварительные испытания и прилетел из воронежского завода в Подмосковье для участия в форуме "Армия-2021. Второй образец еще проходит ресурсные испытания.

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