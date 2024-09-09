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В Подмосковье самолет Ан-2 упал в кукурузное поле и разбился: экипаж погиб

В Подмосковье самолет Ан-2 упал в кукурузное поле и разбился: экипаж погиб

Самолет Ан-22 / Фото: en.wikipedia.org

Российские СМИ пишут, что во время последнего взлета у самолета отказал двигатель.

В России дежурная авиакатастрофа. В понедельник, 9 сентября, в Подмосковье разбился самолет Ан-2. На борту якобы было два пилота, они погибли.

Об этом сообщают российские СМИ.

Издание "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы утверждает, что самолет потерпел крушение во время тренировочного полета. Погибли два члена экипажа.

Телеграмма-канал Mash, близкий к силовикам, сообщает, что борт проверяли после долгосрочного ремонта. По информации СМИ, причина – "неполадки с мотором".

"Борт поднимался в воздух трижды, во время последнего взлета у самолета отказал двигатель. Ан-2 упал в кукурузное поле у села Ватулино в Ружском районе. Двое членов экипажа в результате аварии погибли", — пишет паблик.

Авиакатастрфоа Ан-2 в Подмосковье. Фото из соцсетей / ©
Авиакатастрфоа Ан-2 в Подмосковье. Фото из соцсетей

Напомним, на Камчатке найдены обломки российского вертолета Ми-8.

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