В Подмосковье самолет Ан-2 упал в кукурузное поле и разбился: экипаж погиб

Российские СМИ пишут, что во время последнего взлета у самолета отказал двигатель.

В России дежурная авиакатастрофа. В понедельник, 9 сентября, в Подмосковье разбился самолет Ан-2. На борту якобы было два пилота, они погибли.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Издание "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы утверждает, что самолет потерпел крушение во время тренировочного полета. Погибли два члена экипажа.

Телеграмма-канал Mash, близкий к силовикам, сообщает, что борт проверяли после долгосрочного ремонта. По информации СМИ, причина – "неполадки с мотором".

"Борт поднимался в воздух трижды, во время последнего взлета у самолета отказал двигатель. Ан-2 упал в кукурузное поле у села Ватулино в Ружском районе. Двое членов экипажа в результате аварии погибли", — пишет паблик.

Авиакатастрфоа Ан-2 в Подмосковье. Фото из соцсетей

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