В Подмосковье штормовой ветер устроил "мусорный погром" на парковке: видео

В Москве и окрестностях падали деревья и летали мусорные контейнеры.

В воскресенье, 13 ноября, в столице страны-агрессора и Подмосковье скорость порывов ветра достигала 20 метров в секунду, не обошлось без разрушений.

О разгуле стихии сообщают местные Telegram-каналы, публикуя соответствующее видео.

В Подольске под Москвой ветер сорвал с фасадов многоэтажек баннеры, которые всю ночь тарахтели по стенам.

В Котельниках ветром снесло крышу площадки в детском саду, погнуло дорожные знаки и разбрасывало мусорники. В подмосковных Мытищах – поваленные деревья во дворах и лесопарке.

В Балашихе металлический навес для мусорных контейнеров сорвался с места и полетел на припаркованные рядом авто.

В столичном Марфино дерево у подъезда упало на стоящую внизу иномарку. Правда, в салоне никого не было, владельцу обещают компенсацию от страховой компании.

На улице Полбина в Москве ветер положил на землю светофор. Вместо регулировщика работал водитель экскаватора, останавливающий движение ковшом.

Напомним, ранее удар стихии срывал крыши зданий, повредил линии электропередач, валил деревья и уносил человеческие жизни в приграничной с Украиной областью РФ.

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