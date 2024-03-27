В Подмосковье устроили рейд на мигрантов: что с ними делают (фото, видео)

Сообщается об около 40 задержанных. Сопротивлявшихся ОМОН бил палками.

В Подмосковье россияне устроили рейд на мигрантов на складе Интернет-магазина Wildberries. У мужчин проверяют документы, задержаны несколько десятков работников склада.

Об этом 27 марта сообщил российский оппозиционный телеграм-канал Astra.

В городе Электросталь Московской области полиция вместе с Росгвардией провела масштабный рейд на мигрантов на складе Wildberries. У мужчин проверяли военные билеты и другие документы.

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"Проверяют, кто стоит на военном (учете – ред.), а кто уклоняется. Кто уклоняется – могут без разрешения отвезти", – рассказали работники склада.

"Кто сопротивляется, ОМОН бьет палками", – сказал еще один работник.

Ситуация возле склада Wildberries в Электростали была снята на видео. На кадрах видно много мужчин в форме в цветах Интернет-магазина рядом с автозаками.

В России устраивают рейды на мигрантов: видео из склада Wildberries

Очевидцы сообщили о задержании нескольких десятков человек. По данным телеграм-канала Mash, речь идет о 40 задержанных.

Работать остались только женщины с российским гражданством, а всех остальных попытались отправить домой, пишут росСМИ.

Рейд на мигрантов на складе Wildberries в Подмосковье/Фото: российские телеграм-каналы

В Telegram-канале прессслужбы онлайн-ритейлера сообщили, что проверка на складе Wildberries завершена: 38 человек должны уточнить данные.

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Рейд на мигрантов на складе Wildberries в Подмосковье/Фото: российские телеграм-каналы

Рейд на мигрантов на складе Wildberries в Подмосковье/Фото: российские телеграм-каналы

Рейд на мигрантов на складе Wildberries в Подмосковье/Фото: российские телеграм-каналы

К слову, в МИД Кыргызстана призвали своих граждан посещать Россию только в случае необходимости. Все потому, что там распространяется предубеждения в отношении граждан из преимущественно мусульманских государств Центральной Азии после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", в совершении которого обвиняют четырех граждан Таджикистана.

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