В Подмосковье вспыхнул пожар: огонь охватил 5 тысяч м.кв. завода

Возгорание произошло в здании по производству пластика по адресу улица Майора Алексеева 29, строение 101.

Об этом сообщает в МЧС России в социальных сетях.

Предварительная площадь пожара - 5 000 кв.м, произошло обрушение кровли. К тушению пожара привлекается 55 человек и 17 единиц техники.

Информация о пострадавших не поступала.

В 02:35 - пожар локализован на площади 5 000 кв.м.

Напомним, в Москве 27 февраля загорелся вагон на станции метро Спортивная.

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