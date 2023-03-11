В Подмосковье вспыхнул пожар: огонь охватил 5 тысяч м.кв. завода

Огнеборцы пробуют затушить пожар в Московской области.
Возгорание произошло в здании по производству пластика по адресу улица Майора Алексеева 29, строение 101.
Об этом сообщает в МЧС России в социальных сетях.
Предварительная площадь пожара - 5 000 кв.м, произошло обрушение кровли. К тушению пожара привлекается 55 человек и 17 единиц техники.
Информация о пострадавших не поступала.
В 02:35 - пожар локализован на площади 5 000 кв.м.
Напомним, в Москве 27 февраля загорелся вагон на станции метро Спортивная.
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