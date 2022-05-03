В Подмосковье вспыхнул сильный пожар на огромном складе: подробности

Площадь возгорания составляется более 25 тысяч квадратных метров.

Ночью 3 мая пожар произошел на складе на Кудиновском шоссе в Богородском городском округе Подмосковья, здание горит по всей площади.

Об этом сообщает рупор российской пропаганды РИА Новости со ссылкой на МЧС.

При этом представитель экстренных служб региона заметил, что размеры склада - 150 на 170 метров. Таким образом, площадь возгорания составляется более 25 тысяч квадратных метров.

Горит склад с бумагой.

В тушении огня на площади около 25 тыс. кв.м. задействованы почти 100 человек и 33 единицы техники.

По информации пропагандистских СМИ, возгорание началось на территории производственно-складского комплекса "Атлант Парк" в Богородском.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области прошлой ночью были слышны взрывы.

Напомним, что в Белгородской области РФ были взрывы и пожар. В российских Telegram-каналах сообщали о пожаре на территории одного из объектов Министерства обороны.

Также сообщалось, что 1 апреля в российском Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе (фото, видео).

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