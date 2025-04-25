В Подмосковье взорвали авто с важным российским генералом (фото, видео)

Фото с места взрыва авто российского генерал-майора Ярослава Москалика

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В Балашихе в Московской области 25 апреля взорвался автомобиль с заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России Ярославом Москаликом.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По данным пабликов, авто с генерал-майором подорвали. Москалик погиб.

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Взрыв произошел около 10:40, когда мужчина проходил мимо припаркованного у дома «Фольксваген Гольф». Взрывом Москалика отбросило на несколько метров. Судя по фото с места, взрывчатка была начинена поражающими элементами, пишут публики.

По данным телеграм-канала Shot, за погибшим могли следить несколько месяцев, чтобы узнать его детальное расписание дня. Взорвавшийся утром автомобиль «Фольксваген» подогнали к дому на бульваре Нестерова несколько дней назад. По предварительным данным, взрывчатка была приведена в действие дистанционно, а сам исполнитель мог следить за всем с подъездного балкона соседнего дома.

По сообщениям, при взрыве могли погибнуть двое — водитель и пассажир, выходящий из машины. Также рассматривается версия о детонации газового баллона в автомобиле.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Фото с места гибели Ярослава Москалика

Фото с места гибели Ярослава Москалика

Фото с места гибели Ярослава Москалика

Фото с места гибели Ярослава Москалика

Дата публикации 12:40, 25.04.25 Видео с места взрыва авто с Ярославом Москаликом

Отмечается, что Москалик — самый высокопоставленный российский военный, убитый в тылу, после начальника войск радиационной, химической и биологической защитной ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Напомним, тот погиб в декабре 2024 года после детонации взрывного устройства у подъезда жилого дома.