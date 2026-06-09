В Подмосковье взорвали топ-офицера РФ, отвечавшего за поставку боеприпасов

Во время подрыва автомобиля в Балашихе погиб начальник Главного управления Минобороны РФ Дамир Давыдов

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В городе Балашиха (Подмосковье) взорвали начальника Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны страны-агрессора РФ Дамира Давыдова.

Об этом сообщают ряд российских «либеральных» пабликов: Важные истории, ВЧК-ОГПУ и Astra.

По предварительным данным, он погиб.

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Отмечается, что Давыдов был знаком с бывшим начальником Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Ярославом Москаликом, погибшим в результате подрыва в том же районе 25 апреля прошлого года.

«Взрывчатка — тротил. Что она в салоне была — это бред, его бы на куски разорвало», — сказал собеседник ASTRA.

По его словам, взрывчатка была установлена под дном автомобиля. Инцидентом занимается военная прокуратура РФ и ФСБ. При этом на месте взрыва сотрудники ФСБ работали в штатском.

По данным «ВЧК-ОГПУ», его автомобиль «засветил» в соцсетях его же сын. BMW x3 Давыдовых, похожий на подорванный сегодня в Балашихе, появился на фото в соцсетях сына полковника, 20-летнего курсанта Военной академии материально-технического обеспечения Рафаила Давыдова.

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Как добавляют в паблике, более 15 лет назад Давыдов возглавлял Центральное испытательное техническое бюро при 51 арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ, которое находится во Владимирской области. С тех пор Давыдов сам возглавил ГРАУ. После начала войны он неоднократно выезжал в оккупированную Луганщину.

Как отметили журналисты издания Агентство. Новости, если эта информация подтвердится, то этот случай станет четвертым за войну убийством столь высокопоставленного офицера в российском тылу за время войны.

Также в издании отметили, что фамилия Давыдова стала известной из документов, которые во время своего конфликта с Минобороны РФ публиковал Евгений Пригожин. Он один из трех военных, занимающихся распределением боеприпасов в армии РФ.

Напомним, 6 февраля в Москве покушались на российского генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. По словам Дениса Редиса Прокопенко, именно Алексеев в мае 2022 года выступал главным представителем врага на переговорах в Мариуполе во время организованного выхода гарнизона с территории завода «Азовсталь». Тогда он предоставлял так называемое слово офицера и лично подписывал гарантии безопасности для защитников Мариуполя.

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Что интересно, Алексеев родился, вырос и проживал до окончания школы в селе Винницкой области. Там доживали своего возраста его родители, на похороны которых российский ГРУшник «удивительным образом» приезжал уже во время АТО.

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