Взрыв автомобиля, в котором, вероятно, находилась Дарья Дугина, российские пропагандисты называют покушением на убийство ее отца.

Вечером 20 августа в Подмосковье был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, в салоне которого находилась дочь русского философа и идеолога "рашизма" Александра Дугина Дарья.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в районе подмосковного поселка Большие Вяземы в Одинцовском городском округе. Владелец машины Дарья Дугина, находившаяся в салоне, якобы скончалась на месте.

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Александр Дугин известен как русский философ и публицист фашистского направления, основатель идейного движения "неоевразийство", считается идеологом "рашизма". Местные СМИ сообщают о его значительном влиянии на российского президента Владимира Путина.

Взрыв автомобиля, в котором, вероятно, находилась Дарья Дугина, произошло около 22 часов вечера. Российские пропагандисты озвучивают основную версию – покушение на убийство.

Сообщается также, что в взорвавшемся автомобиле должен был ехать сам Александр Дугин.

В районе взрыва движение перекрыто — автомобили отправляют в объезд.

Дарья Дугина, как и ее отец, занималась журналистикой, философией и политологией. В июле 2022 года она была включена в списки санкций Великобритании.

Напомним, "рашизм" теперь имеет свою официальную страницу на Википедии. Во всемирной онлайн-энциклопедии он толкуется как официальная политическая идеология властного режима Российской Федерации.

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