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В Подмосковье загорелся институт, работающий над баллистическими ракетами РФ: что известно
В Подмосковье произошел масштабный пожар на территории главного института «Роскосмоса».
В Подмосковье произошел пожар на территории главного научного центра «Роскосмоса», разрабатывающего технологии для российских баллистических ракет.
Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.
Сообщается, что в городе Королев Московской области произошел пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Пока официальные причины возгорания не называются.
Отмечается, что АО «ЦНИИмаш» является ключевым научно-исследовательским институтом российской космической отрасли и выступает главным научным центром государственного предприятия «Роскосмос».
Разработки этого института активно используются при создании баллистических ракет, навигационных систем, спутниковой разведки и других технологий, имеющих прямое военное применение.
Напомним, масштабные удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам и кардинальное изменение стратегии США запустили необратимый процесс. Сегодня Россия стала самой слабой за все годы после распада СССР, стремительно теряя экономику и влияние в мире.
Ранее мы писали, что в результате российской атаки в ночь на 5 августа был уничтожен склад запасных частей и сопутствующих товаров компании «Тойота-Украина».