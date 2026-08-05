Пожар на территории главного института «Роскосмоса». / © соцмережі

Реклама

В Подмосковье произошел пожар на территории главного научного центра «Роскосмоса», разрабатывающего технологии для российских баллистических ракет.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

Реклама

Сообщается, что в городе Королев Московской области произошел пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Пока официальные причины возгорания не называются.

Реклама

Отмечается, что АО «ЦНИИмаш» является ключевым научно-исследовательским институтом российской космической отрасли и выступает главным научным центром государственного предприятия «Роскосмос».

Пожар на территории главного института «Роскосмоса». / © соцмережі

Разработки этого института активно используются при создании баллистических ракет, навигационных систем, спутниковой разведки и других технологий, имеющих прямое военное применение.

Пожар на территории главного института «Роскосмоса». / © соцмережі

Напомним, масштабные удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам и кардинальное изменение стратегии США запустили необратимый процесс. Сегодня Россия стала самой слабой за все годы после распада СССР, стремительно теряя экономику и влияние в мире.

Ранее мы писали, что в результате российской атаки в ночь на 5 августа был уничтожен склад запасных частей и сопутствующих товаров компании «Тойота-Украина».

Реклама

Новости партнеров