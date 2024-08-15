В Подмосковье загорелся завод: пламя гасит авиация (фото, видео)

На этом заводе ранее производились ЗРК "Бук", "Панцирь" и С-300.
В Люберцах в Подмосковье 15 августа произошел масштабный пожар на заводе имени Ухтомского. Раньше там производилась сельскохозяйственная и военная техника.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды и телеграм-каналы.
Пожар на заводе имени Ухтомского охватил 3 500 кв. м территории. Огонь тушат около 80 чрезвычайников и 24 единицы техники, а также вертолет Ка-32 московского авиацентра. К месту происшествия также вылетел вертолет Ми-26.
Российские пропагандисты утверждают, что сейчас завод не работает, а его помещения сдаются в аренду частным фирмам.
Люберецкий завод имени Ухтомского был основан в 1902 году. Там производилась сельскохозяйственная и военная техника. В частности, "Буки", "Панцири" и С-300.
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Напомним, ранее в августе в России произошел взрыв на заводе "Авангард" в Башкортостане, где производят детали для РСЗО.
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