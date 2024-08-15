В Подмосковье загорелся завод: пламя гасит авиация (фото, видео)

На этом заводе ранее производились ЗРК "Бук", "Панцирь" и С-300.

В Люберцах в Подмосковье 15 августа произошел масштабный пожар на заводе имени Ухтомского. Раньше там производилась сельскохозяйственная и военная техника.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды и телеграм-каналы.

Пожар на заводе имени Ухтомского охватил 3 500 кв. м территории. Огонь тушат около 80 чрезвычайников и 24 единицы техники, а также вертолет Ка-32 московского авиацентра. К месту происшествия также вылетел вертолет Ми-26.

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Российские пропагандисты утверждают, что сейчас завод не работает, а его помещения сдаются в аренду частным фирмам.

Люберецкий завод имени Ухтомского был основан в 1902 году. Там производилась сельскохозяйственная и военная техника. В частности, "Буки", "Панцири" и С-300.

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Пожар на заводе имени Ухтомского в Подмосковье/Скриншот с видео

Пожар на заводе в Подмосковье сняли на видео

Напомним, ранее в августе в России произошел взрыв на заводе "Авангард" в Башкортостане, где производят детали для РСЗО.

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