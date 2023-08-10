В подмосковном Домодедово прозвучали взрывы и загорелся пожар (видео)

По предварительным данным, горит территория рядом с котельной.

В Подмосковье в районе аэропорта Домодедово раздались два взрыва, после чего начался пожар.

Об этом информируют местные Telegram-каналы.

Местные жители утверждают, что перед тем, как загорелся пожар, были слышны два взрыва.

В свою очередь, в пресс-службе МИД РФ сообщили, что пожар в автосервисе распространился на площадь в 1 тысячу квадратных метров.

Напомним, ранее сообщалось, что на Загорском оптико-механическом заводе в Московской области РФ 9 августа раздался мощный взрыв.

Позже стало известно, что на Загорском оптико-механическом заводе в Московской области РФ занимались созданием бомбардировщика нового поколения.

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