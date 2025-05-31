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Под Москвой произошел масштабный пожар на одном из предприятий: появилось видео
Причиной пожара под Москвой стал якобы аварийный режим работы электросети.
В русском Красногорске под Москвой произошел большой пожар на производстве резиновой продукции.
Об этом сообщают РосСМИ.
Загорелся ангар на площади 900 кв. м и резиновая крошка на территории производственного здания «Колесник».
Позже площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м.
Причиной пожара стал якобы аварийный режим работы электросети.
Напомним, в Москве в ночь на 29 мая раздались взрывы: местные власти сообщили об атаке БпЛА.