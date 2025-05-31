Под Москвой произошел масштабный пожар на одном из предприятий: появилось видео

Под Москвой произошел масштабный пожар на одном из предприятий / © ТАСС

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В русском Красногорске под Москвой произошел большой пожар на производстве резиновой продукции.

Об этом сообщают РосСМИ.

Загорелся ангар на площади 900 кв. м и резиновая крошка на территории производственного здания «Колесник».

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Позже площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м.

Причиной пожара стал якобы аварийный режим работы электросети.

Дата публикации 21:59, 31.05.25 Количество просмотров 3 Под Москвой произошел масштабный пожар на одном из предприятий

Напомним, в Москве в ночь на 29 мая раздались взрывы: местные власти сообщили об атаке БпЛА.