В подмосковном Подольске вспыхнул пожар на складе с газовыми баллонами

Очень мощный пожар произошел на складе с газовыми баллонами в подмосковном Подольске.

Об этом информируют рос"СМИ".

Некоторые жители города утверждают, что слышали взрыв.

Очевидцы рассказали, что услышали взрыв несколько часов назад. Затем увидели языки пламени в районе местных складских помещений на улице Кутузовской. Дым от пожара виден в нескольких километрах от места происшествия. По предварительным данным, там находится склад по продаже технических и медицинских газовых баллонов.

Точной информации о причинах возникновения пожара и пострадавших пока нет. На месте работают несколько расчетов МЧС.

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Открытое горение ликвидировано на площади 500 кв.

Напомним, ранее сообщалось, что возле Москвы возник пожар на территории воинской части ФСБ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Подмосковье произошел масштабный пожар.

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