В подмосковном Подольске вспыхнул пожар на складе с газовыми баллонами

Очевидцы утверждают, что слышали взрыв.
Очень мощный пожар произошел на складе с газовыми баллонами в подмосковном Подольске.
Об этом информируют рос"СМИ".
Некоторые жители города утверждают, что слышали взрыв.
Очевидцы рассказали, что услышали взрыв несколько часов назад. Затем увидели языки пламени в районе местных складских помещений на улице Кутузовской. Дым от пожара виден в нескольких километрах от места происшествия. По предварительным данным, там находится склад по продаже технических и медицинских газовых баллонов.
Точной информации о причинах возникновения пожара и пострадавших пока нет. На месте работают несколько расчетов МЧС.
Открытое горение ликвидировано на площади 500 кв.
Напомним, ранее сообщалось, что возле Москвы возник пожар на территории воинской части ФСБ.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Подмосковье произошел масштабный пожар.
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