В Подмосковье загорелся пожар над полигоном (видео)

По предварительным данным, горит склад с удобрениями.
В России в Раменске Московской области произошел масштабный пожар.
Видео в Сети опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Как пишут телеграмм-каналы, мощный пожар поднялся над полигоном на Донинском шоссе.
Причина возгорания уточняется.
"Пожар распространился на 1800 квадратов. Согласно предварительным данным, якобы горит склад с удобрениями", — говорится в сообщении.
В пятницу, 11 августа, на Ленинградском проспекте в Москве вспыхнул автомобиль BMW с правительственными номерами.
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