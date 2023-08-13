В Подмосковье загорелся пожар над полигоном (видео)

По предварительным данным, горит склад с удобрениями.

В России в Раменске Московской области произошел масштабный пожар.

Видео в Сети опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как пишут телеграмм-каналы, мощный пожар поднялся над полигоном на Донинском шоссе.

Причина возгорания уточняется.

"Пожар распространился на 1800 квадратов. Согласно предварительным данным, якобы горит склад с удобрениями", — говорится в сообщении.

В Подмосковье вспыхнул пожар

В пятницу, 11 августа, на Ленинградском проспекте в Москве вспыхнул автомобиль BMW с правительственными номерами.

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