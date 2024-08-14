В подрыве "Северного потока" подозревают украинца: повлияет ли это на отношения Берлина и Киева

В ФРГ заверили, что кто бы ни стоял за подрывом "Северного потока", это не повредит отношениям между Берлином и Киевом.

Расследование диверсии на газопроводе Nord Stream является для немецкой стороны наивысшим приоритетом, но не зависимо от результатов расследования, это не оправдывает агрессивную российскую войну против Украины и не нанесет ущерба немецко-украинским отношениям.

Об этом заявил заместитель представителя федерального правительства Вольфганг Бюхнер на брифинге 14 августа.

"Расследование ведется в соответствии с законом… Но совершенно безотносительно к тому, какими будут результаты этого расследования, это не меняет ничего в том факте, что Россия ведет незаконную агрессивную войну против Украины", – заявил Бюхнер.

Он также заверил, что расследование, в котором якобы фигурируют граждане Украины, никак не тяготит отношения между Берлином и Киевом.

"Это никоим образом не связано друг с другом... Речь идет о юридической проработке уголовного поступка... Безотносительно результатов процесса мы (Германия) будем продолжать поддерживать Украину в ее оборонной борьбе против незаконной захватнической войны России столько, сколько будет необходимо, как неоднократно говорил канцлер", – отметил Бюхнер.

Заместитель представителя подчеркнул, что расследование подрыва на газопроводе Nord Stream является для федерального правительства "высшим приоритетом", и подтвердил, что расследование этого инцидента с начала октября 2022 года ведет федеральная генпрокуратура, к нему причастны также уголовная полиция и федеральная полиция.

Напомним, что несколько немецких СМИ 14 августа сообщили, что федеральная генпрокуратура еще в июне выдала ордер на арест украинца, подозреваемого в совершении диверсии и точное местонахождение которого пока неизвестно. Также по делу проходит украинская супружеская пара дайверов. Украинские власти неоднократно подчеркивали, что не имеют ничего общего с этим актом саботажа.

Три из четырех веток газопроводов Nord Stream 1 и 2 были взорваны на дне Балтийского моря 26 сентября 2022 года.

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