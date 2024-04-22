В поездах Германии появятся двухместные купе "для поцелуев" — фото

Крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn анонсировал введение в поездах двухместных купе "для поцелуев".

Об этом пишет BILD.

Сейчас в скоростных междугородных поездах Германии (Intercity-Express, ICE) в основном либо общие вагоны с сиденьями, либо купе на шесть кресел. На этой неделе Deutsche Bahn анонсировала введение в ICE новых закрытых двухместных купе длиной 2 метра и шириной 70 см.

Обозреватель BILD Буркхард Уленбройх называет "купе для поцелуев" и "ICE-революцией".

Deutsche Bahn анонсировал введение в поездах двухместных купе "для поцелуев" / Фото: The Bild

"нцепции купе для ICE в соотношении 1:1. Они позволят вести частные и конфиденциальные разговоры в защищённой обстановке. Сейчас мы тестируем эти купе на группах пассажиров", — рассказал подробности член правления Deutsche Bahn Михаэль Петерсон.

В компании пока не называют каких-либо определенных сроков появления новых купе, а также их официального названия.

Напомним, в Германии разразился скандал – евродепутата из немецкой политической партии подозревают в причастности к Кремлю.

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