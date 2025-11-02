В поезде произошла масштабная резня: 10 человек ранены, 9 в критическом состоянии

Поезд / © Associated Press

В поезде, следовавшем в Лондон неизвестные с ножами внезапно атаковали пассажиров.

Об этом сообщает Associated Press.

По официальной информации, нападение произошло в субботу вечером на поезде, следовавшем из Донкастера до лондонского вокзала Кингс-Кросс.

Инцидент произошел, когда поезд двигался на юг в направлении города Хантингдон — небольшого рыночного городка неподалеку от Кембриджа.

Свидетели сообщают, что после прибытия поезда станцию оцепили, а на платформе работали эксперты в защитных костюмах вместе со служебными собаками. Нападение, по предварительным данным, удалось локализовать без дальнейшего распространения.

Полиция графства Кембриджшир уточнила, что вызов об инциденте поступил в 19:39 по местному времени. Двух подозреваемых задержали непосредственно на станции Хантингдон, расположенной примерно в 120 километрах от Лондона.

«Десять человек доставлены в больницы, девять из них имеют ранения, опасные для жизни», — говорится в заявлении полиции, — «Событие объявлено масштабным, и Служба противодействия терроризму помогает в выяснении всех деталей».

По данным правоохранителей, двое подозреваемых уже задержаны. Во время операции силовики применили специальный протокол «Plato» — национальный сигнал, который активируют в случае потенциальной террористической атаки. Впоследствии этот уровень тревоги был снят, однако полиция пока не разглашает мотивов нападавших.

«Мы проводим неотложные следственные действия, чтобы установить, что именно произошло. Понадобится некоторое время, прежде чем мы сможем подтвердить детали. На данном этапе неуместно делать предположения о причинах нападения», — заявил главный суперинтендант полиции Крис Кейси.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своем обращении заявил, что его «мысли со всеми пострадавшими после этого ужасного инцидента».

Мэр Кембриджшира и Питерборо Пол Бристоу сообщил об «ужасных сценах» в поезде, выразив поддержку пострадавшим и благодарность экстренным службам за оперативность.

Компания London North Eastern Railway (LNER), которая обслуживает поезда на восточном направлении, подтвердила, что происшествие произошло на одном из ее рейсов. Перевозчик предупредил пассажиров о значительных задержках и нарушениях движения из-за расследования инцидента.

Сейчас полиция продолжает работу на месте происшествия, опрашивает очевидцев и анализирует записи с камер видеонаблюдения. Расследование продолжается.

