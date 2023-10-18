В погромах пограничных кибуцев Израиля участвовали дети и женщины из Газы — СМИ (фото)

Выжившие в кибуце вспоминают, что слышали голоса женщин и детей, грабивших их дома.

В резне в Израиле 7 октября принимали участие не только боевики ХАМАСа, но и простые жители Газы, в том числе дети, женщины и пожилые люди.

Об этом говорится в материале репортера BILD Бьорна Штрицеля, который взял интервью у нескольких свидетелей трагедии 7 октября в кибуке Нир Оз на юге Израиля, расположенном всего в двух километрах от сектора Газа.

Не только свидетельства очевидцев-израильтян, но и обнародованные фото свидетельствуют об участии в нападении обычных жителей Газы. На одном из кадров виден пожилой человек на костылях.

В резне в Израиле участвовали не только боевики ХАМАСа, но и простые жители Газы Фото: BILD

Рассказ уцелевших израильтян

Гили Хацут из Нир Оза заперся с женой и четырьмя детьми в защищенной комнате. Боевики не смогли открыть дверь и пошли дальше. Семья просидела взаперти несколько часов.

"Мы слышали, как в кибуц прибывает все больше автомобилей и мотоциклов", – рассказал он.

По его словам, через Нир Оз шли сотни людей, которые кричали и праздновали, включая женщин и детей.

"Мы слышали, как они бегали по нашим комнатам, грабили, воровали игрушки", – вспоминает мужчина.

В резне в Израиле участвовали не только боевики ХАМАСа, но и простые жители Газы Фото: BILD

"Пришедшие из Газы издевались над погибшими, кричали им "Хаг самеах!" ("Счастливого праздника!"). Террористы развели огонь и пытались выкурить семью Хацута из укрытия, но те помочились на одежду и закрыли ей дверь от дыма", – говорится в репортаже.

Хацут говорит, что многие в пограничных кибуцах выступали за мир с палестинцами.

"Газа нас изменила. Наш кибуц всегда был очень левым. Мы всегда были в контакте с соседями, многие здесь работали. Мы ходили к ним на свадьбу, всегда отстаивали их права. Весь кибуц выходил на демонстрацию за Газу, а они так ударили нам в спину", – сказал очевидец трагедии.

Ранее сообщалось, что в Израиле количество погибших украинцев в результате нападения ХАМАС возросло. Известно о 23-х людях.

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