В покушении на Фицо появился "российский след": неожиданные факты о стрелке (фото)

Задержанный за покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо 71-летний Юрай Чинтула ранее восхвалял пророссийскую военизированную группировку Slovenský branci и делал с его участниками совместное фото.

Об этом сообщил венгерский журналист-расследователь Саболч Паньи.

По его словам, лидер группировки Петер Шврчек якобы прошел обучение под наблюдением бывших сотрудников российского спецназа.

В 2016 году на Facebook-странице этой группировки появилось сообщение с фотографией поэта, писателя и публициста Юрия Чинтулы, который объясняет, чем она его привлекла.

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Как первую причину он называет "способность действовать без приказа государства", как вторую - "бескорыстный энтузиазм", поскольку они "сами покупают оружие и снаряжение за собственные деньги... в свободное время осваивают тактику и стратегию". Он утверждал, что в Европу едут сотни тысяч мигрантов, а эти "патриоты" хотят защитить Словакию от их влияния.

Как сообщает издание Dennik N, осенью 2022 года Slovenský branci объявили о прекращении деятельности. Раньше они долгое время повторяли те же тезисы, что и прокремлевская пропаганда. Они защищали путинскую Россию, критиковали Запад, Евросоюз, мобилизовались против мигрантов и атаковали СМИ и неправительственные организации.

Ранее Юрай Чинтула объяснил, что стрелял в Фицо, потому что он не разделяет политику действующей словацкой власти.

Напомним, за покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо задержали 71-летнего Юрая Чинтулу, писателя из города Левице, который как бывший сотрудник частной службы безопасности вполне законно владел огнестрельным оружием.

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