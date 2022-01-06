В полиции Казахстана заявили о "ликвидации десятков нападающих" во время штурма админзданий в Алматы

Жителей города власти призвали не выходить из дома.
В Алматы минувшей ночью во время попыток штурма административных зданий, департамента полиции, а также районных управлений и отделов полиции "были ликвидированы десятки нападавших".
Об этом заявила официальный представитель полиции Салтанат Азирбек, пишет Sputnik Казахстан.
"Десятки нападавших ликвидированы, их лица идентифицируются", — сказала она и добавила, что антитеррористическая операция продолжается в районе, где расположены административные здания.
"В этой связи призываем жителей и гостей города с целью собственной безопасности воздержаться от выхода из домов", — подчеркнула официальный представитель полиции.
Ранее сообщалось, что в крупнейшем казахском городе Алматы силовики приступили к подавлению акций протеста. В то же время, в течение ночи большинство сайтов СМИ Казахстана были массово недоступны.
Несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.
В СМИ уже распространяют информацию о том, что Россия привела в боевую готовность авиаполк военного аэродрома в Оренбургской области и планирует перебросить его в Казахстан.
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