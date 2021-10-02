В Польше 10-летняя девочка пришла в школу пьяной: в ее рюкзаке нашли алкоголь

В Польше 10-летняя девочка пришла в школу пьяной: в ее рюкзаке нашли алкоголь

Алкотестер показал у ребенка 0,5 промилле алкоголя.

В Польше в одну из начальных школ г. Ломжа 10-летняя школьница пришла на уроки пьяной. При осмотре в ее рюкзаке нашли алкоголь.

Об этом сообщает издание wiadomosci.wp.pl.

Помощница комиссара городского отделения полиции в Ломжи Юстина Яновская подтвердила информацию. Она отметила, что ребенок был в школе в состоянии алкогольного опьянения, алкотестер показал в нее 0,5 промилле алкоголя. По предварительным данным, алкоголь ребенок употреблял в школе, в ее сумке нашли выпивку.

Работники полиции устанавливают, откуда ребенок взял алкоголь. Дело будет рассматривать суд по семейным делам Польши.

Напомним, в Польше 26-летняя мать задушила трех своих детей.

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