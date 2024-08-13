В Польше 12-летняя девочка нашла загадочное письмо 1945 года: оно может помочь найти "капсулу времени"

В письме говорилось о месте, где спрятан клад одного из нацистских офицеров.

В Польше 12-летняя девочка нашла загадочное письмо от 1945 года. Историки полагают, что он может помочь им найти настоящую "капсулу времени".

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Девочка нашла банку загадочным письмом

Юлия Фрончак нашла этот "клад" во время расчистки пехотного форта № 4 "Лесная гора" во вроцлавском районе Солтисовице, которым занимается фонд ее отца Адама Фрончака. Во время поиска ее металлоискатель наткнулся на банку, в которой было три вещи: немецкая газета, точнее несколько страниц, посвященных моде и рекламе, кожаный кошелек с двадцатью семью монетами, которые еще были в обращении во время Второй мировой войны и открытка, датированная 6 мая 1945 года и адресованная Гансу Беккеру, мастеру-строителю, который жил на Сенпольно в тогдашнем Бреслау.

Банка, закопанную в 1945 году. Фото: Projekt Historia

О чем говорилось в письме

Текст на листовке сначала никто не мог прочесть, однако впоследствии нашли специалиста. То, о чем там говорилось поразило всех. Вероятно, его писал нацистский офицер неизвестному адресату. Польское издание приводит текст письма:

"Кому: Гансу Беккеру

Мивенвег 74, Бреслау

Отправитель: лейтенант К.Х. Линкер

С поля боя.

(вероятно) Фестунг Бреслау

6 мая 1945 года

Дорогой Ганс!

Мы отступаем! Пакуем чемоданы. У нас еще есть несколько серебряных монет. Остальные деньги оставляем для тебя в бункере 1015 на Вахтплац. В машинном отделении есть один чемодан для вас, там лежат мешки с цементом. В ней 10000 марок золотыми монетами. Хельга передаст вам документы. Мы встретимся с вами в Швейцарии".

В загадочном бункере может быть 4 килограмма золота

Поляки установили, что если говорить о тогдашней золотой монете, то, скорее всего, это были 20 марок. Они были изготовлены из золота 900 пробы, и коллекционеры называют их "символом совершенства немецкого производства".

"На них был отчеканен имперский орёл и изображение кайзера Вильгельма II. С 1889 года было отчеканено 125 миллионов этих монет. В 1945 году владение ими считалось инвестицией. Сегодня их собирают коллекционеры. В зависимости от состояния и года чеканки их цена может варьироваться от 2 тысяч до нескольких тысяч злотых за монету. Если предположить, что лейтенант Линкер спрятал 10 000 марок в двадцатках, это означает, что он положил в свой чемодан пятьсот монет. Каждая из них весила 7,98 г. Вместе это почти 4 кг золота высокой пробы. В 2024 году это почти 2 миллиона злотых", - говорится в сообщении.

Польские историки отмечают, что во времена Второй мировой войны, как военные, так и гражданские часто прятали ценные вещи, чтобы сохранить их. Им не известно, откуда нацистский военный мог взять столько золота. Они предполагают, что он мог их присвоить.

Поляки пытались найти человека, которому писал нацист, однако по адресу, указанному в письме, о Гансе Беккере ничего не знают.

Также известно, что 6 мая 1945 года - это день, когда нацисты отступили из Вроцлава. А потому, на что надеялся гитлеровский военный - неизвестно.

Поляки хотят найти бункер 1015

Поляки хотят найти загадочный бункер 1015, который во время Второй мировой войны приказал построить Гитлер. Всего известно, что таких укрытий во Вроцлаве могло быть 5. Часть из них могла уничтожить Красная армия, вошедшая в город после гитлеровцев. Однако ученые хотят разыскать секретные бункеры, ведь у них все могло остаться нетронутым и дать точное понимание истории.

"Такое открытие могло бы стать своеобразной капсулой времени", – говорит доктор Станислав Колоушек, вице-президент Ассоциации фортификации Вроцлава.

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