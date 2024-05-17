В Польше 13-летняя девочка внезапно родила во время школьной экскурсии: шокирующие подробности

В Польше во время школьной экскурсии у 13-летней девочки внезапно начались роды. О беременности ребенка ни его опекуны, ни друзья не знали.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Известно, что в Польше группа подростков отправилась на школьную экскурсию и остановилась в одном из санаториев в Заторже (Малопольское воеводство).

Инцидент произошел в среду, 15 мая, после 20:00. Девочка почувствовала ухудшение самочувствия и пошла в ванную комнату. Там у нее начались схватки. Ей оказал помощь сотрудник центра. Сейчас 13-летняя девочка находится в гинекологическом отделении больницы в Освенциме, ее состояние стабильное. Новорожденный был перевезен в Университетскую детскую больницу в Кракове. Его состояние тяжелое, но стабильное.

Как пишут польские журналисты, ни сверстники девушки, ни ее опекуны не знали о ее беременности. Полиция начала расследовать дело по факту полового сношения с лицом, не достигшим 15-летнего возраста. Статья 200 Уголовного кодекса Польши предусматривает, что "лицо, вступающее в половые сношения с лицом, не достигшим 15-летнего возраста, или вступающее с таким лицом в другой сексуальный акт, или принуждающее такое лицо подчиниться такому акту или совершить такой акт, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от 2 до 12 лет".

Малгожата Юрецка из Освенцимского районного отдела полиции сообщила, что производство было начато в связи с подозрением в совершении преступления, связанного с сексуальными отношениями с лицом, не достигшим 15-летнего возраста.

Теперь следователи будут устанавливать, кто является отцом ребенка и при каких обстоятельствах могло произойти зачатие.

Ранее сообщалось, что в Польше жестоко убили 38-летнюю украинку – без матери осталось трое детей.

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