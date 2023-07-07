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В Польше 14-летний парень расстрелял своего 15-летнего друга: шокирующая причина

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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В Польше 14-летний парень расстрелял своего 15-летнего друга: шокирующая причина

В Польше задержан 14-летний парень / Фото: inpoland

Парень заявил, что случайно обнаружил оружие.

В Польше в городе Верушув 14-летний парень выстрелил в своего 15-летнего друга. Причиной этого стало то, что ребята ехали на велосипедах и не поделили дорогу.

Об этом пишет onet.pl.

Инцидент произошел в парке Верушува, где между двумя парнями в возрасте 14 и 15 лет возникла ссора.

"Старший из ребят, уезжая на велосипеде, задел одноколесный велосипед младшего. Эта ситуация привела к спору между ними. Когда велосипедист развернулся, чтобы уйти, 14-летний парень достал пистолет и дважды выстрелил ему в спину", — рассказал сотрудник полиции.

Раненого парня привез в больницу в Великопольском Оструве его отец. Врачи вытащили пули, которые застряли у лопатки потерпевшего. Пока жизни подростку ничего не угрожает.

Полицейские не нашли оружия, поэтому неизвестно, о каком типе оружия идет речь. Парень рассказал, что нашел оружие на грунтовой дороге, а после инцидента выбросил его в ручей. Его судьбой теперь будет заниматься семейный суд в Велюне.

Напомним, в Польше задержан 20-летний подозреваемый в убийстве украинца.

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Дата публикации
Просмотры
1224
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