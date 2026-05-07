В Польше 14-летний парень убил 13-летнюю девочку: ужасные подробности стали известны спустя год

В Польше подросток убил свою подругу / © Dziennik

В Польше 14-летний парень убил свою 13-летнюю подругу и инсценировал ее самоубийство. Только через год полиция установила причину смерти подростка.

Об этом пишет польское издание Onet.

Подросток жила в небольшом селе вблизи Нового Томысла в Польше. В марте 2025 года девушка ушла из дома и загадочно исчезла. Вскоре в соседнем лесу было найдено ее тело. Первый осмотр указывал на то, что она совершила самоубийство путем повешения. Прокуратура начала расследование, чтобы выяснить, не подстрекал ли ее кто-то к самоубийству. В Польше это стандартная процедура в таких случаях.

"Это дело с самого начала вызвало много вопросов. Семья умершей не верила в ее самоубийство, указывая, что у нее не было никакого мотива и ничто не указывало на то, что она могла покончить с собой. Кроме того, из заключения экспертов после вскрытия - хотя оно и не объясняло всего - следовало, что к ее смерти могли быть причастны третьи лица. Несколько месяцев назад анализ следователей привел к выводу, что к ее смерти причастен ее 14-летний знакомый. Его задержали и допросили. Мотив преступления до конца не выяснен. Известно, что они хорошо знали друг друга и были в близких отношениях.

Как сообщается из неофициальных источников, во время допроса парень признался в убийстве подруги, а затем - в инсценировке самоубийства. На момент совершения преступления ему было 14 лет, поэтому его дело передали из Познанской окружной прокуратуры в суд по делам семьи, который принял производство.

"Учитывая характер дела, а именно то, что оно касается несовершеннолетних, мы не предоставляем детальной информации. Согласно нашим выводам, дело было передано в суд", - сообщил СМИ в своем сообщении прокурор Лукаш Вавжиняк, представитель Познанской окружной прокуратуры.

