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В Польше 16-летний парень убегал от полиции и погиб: его тело нашли спустя месяц

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Польше 16-летний парень убегал от полиции и погиб: его тело нашли спустя месяц

Фото: pixabay.com

У подростка были проблемы с законом из-за наркотиков и кражи.

В Польше в г. Жешуве 16-летний парень убегал от полиции и погиб. Его тело обнаружили только через месяц после трагедии.

Об этом пишет wprost.pl.

По данным следствия, 14 марта 16-летний подросток, заметив полицию, начал вести себя странно и бросился наутек. Правоохранители пытались задержать его, но во время бегства парень прыгнул в реку Вислок. Четверо полицейских пытались вытащить подростка, но сильное течение отнесло 16-летнего парня.

Долгое время спасатели пытались найти тело парня в воде, но безуспешно. 8 апреля в районе железнодорожного моста на реке Вислок было обнаружено тело, зажатое подводными препятствиями.

Полиция под наблюдением прокуратуры начала устанавливать личность погибшего. 12 апреля была проведена предварительная идентификация тела. 13 апреля Воеводская прокуратура в Жешуве подтвердила, что найденное тело принадлежит 16-летнему подростку, прыгнувшему в реку Вислок в середине марта.

Местные СМИ утверждают, что у подростка ранее были проблемы с законом из-за кражи и хранения наркотиков. Также идет проверка, не превысила ли полиция своих служебных обязанностей.

Напомним, 13 апреля перед Генеральным консульством Украины в Кракове 62-летний гражданин Украины неожиданно поджег себя. Его сразу доставили в больницу. По словам правоохранителей, состояние мужчины тяжелое.

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Дата публикации
Просмотры
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