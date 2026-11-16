ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
187
Время на прочтение
1 мин

В Польше 16-летний россиянин угрожал массовым убийством в школе: чем все закончилось

Во время проверки подростка полиция обнаружила материалы с признаками пропаганды фашизма и фото с ножом и предметами, похожими на оружие.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
В Польше 16-летний россиянин угрожал массовым убийством в школе

В Польше 16-летний россиянин угрожал массовым убийством в школе

В Варшаве полиция задержала 16-летнего россиянина, который угрожал массовым убийством в школе района Урсинув. Суд отправил подростка в воспитательный центр на три месяца.

Об этом сообщило районное управление полиции Варшавы.

Администрация школы в районе Урсинова серьезно восприняла угрозы подростка одноклассникам и руководству и вызвала полицию. Правоохранители приехали в заведение и задержали молодого человека. У него изъяли телефон, где нашли материалы, свидетельствующие о пропаганде фашизма.

Также полиция выяснила, что подросток публиковал в соцсетях фото с ножом и предметами, похожими на оружие. Кроме того, его проверяют на причастность к еще одному правонарушению сексуального характера, но подробности этого эпизода пока не разглашают.

После задержания молодого человека доставили в суд по семейным делам. Там решили временно поместить его в молодежный воспитательный центр на три месяца — это мера пресечения, а не окончательное решение по делу.

В польской полиции отметили своевременную реакцию руководства школы, своевременно обратившегося к правоохранителям. Также там подчеркнули, что любые угрозы насилием, даже если их выразили в шутку, обязательно проверяют и они могут иметь серьезные последствия по закону.

Напомним, в Польше полиция задержала 76 человек, подозреваемых в причастности к массовым угрозам атак на учебные заведения страны, запланированных под названием «кровавая пятница».

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie