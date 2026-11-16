В Польше 16-летний россиянин угрожал массовым убийством в школе: чем все закончилось

В Польше 16-летний россиянин угрожал массовым убийством в школе

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В Варшаве полиция задержала 16-летнего россиянина, который угрожал массовым убийством в школе района Урсинув. Суд отправил подростка в воспитательный центр на три месяца.

Об этом сообщило районное управление полиции Варшавы.

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Администрация школы в районе Урсинова серьезно восприняла угрозы подростка одноклассникам и руководству и вызвала полицию. Правоохранители приехали в заведение и задержали молодого человека. У него изъяли телефон, где нашли материалы, свидетельствующие о пропаганде фашизма.

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Также полиция выяснила, что подросток публиковал в соцсетях фото с ножом и предметами, похожими на оружие. Кроме того, его проверяют на причастность к еще одному правонарушению сексуального характера, но подробности этого эпизода пока не разглашают.

После задержания молодого человека доставили в суд по семейным делам. Там решили временно поместить его в молодежный воспитательный центр на три месяца — это мера пресечения, а не окончательное решение по делу.

В польской полиции отметили своевременную реакцию руководства школы, своевременно обратившегося к правоохранителям. Также там подчеркнули, что любые угрозы насилием, даже если их выразили в шутку, обязательно проверяют и они могут иметь серьезные последствия по закону.

Напомним, в Польше полиция задержала 76 человек, подозреваемых в причастности к массовым угрозам атак на учебные заведения страны, запланированных под названием «кровавая пятница».

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