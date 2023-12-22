В Польше 16-летняя девушка придумала способ, как "стать миллионершей": ее шутка закончилась в полиции

Полиция разыскала девушку и она рассказала о своем поступке.

В Польше 16-летняя девушка из Быдгоща позвонила на курорт в Кринице Морской и заявила о взрывчатке.

Об этом пишет польское издание wprost.pl

По данным издания, 16-летняя девушка из Быдгоща позвонила по телефону на курорт в Кринице Морской, угрожая, что все вот-вот взорвется. Это подтвердили и в полиции.

"Под гостиницей бомба, она вот-вот разразится", — сказала она персоналу гостиницы.

Гости заведения паниковали, эвакуировали 50 человек, среди которых были дети. На место происшествия быстро прибыла полиция и пожарная команда из Криницы Морской и начались поиски бомбы. Впоследствии было установлено, что это был розыгрыш.

Спустя время выяснилось, что 16-летняя девушка позвонила в отель, чтобы транслировать все в Интернете. Она хотела заработать на этом деньги. Девушка призналась полиции, что пошутила, потому что хотела стать миллионершей. Теперь ее накажут.

Напомним, в Польше микроавтобус с украинцами влетел в грузовик.

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