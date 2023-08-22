В Польше 17 ультрас из-за национальности жестоко избили и ограбили двух мужчин из Украины

В Польше 17 мужчин ворвались в дом, где жили двое украинцев, в возрасте 44 и 18 лет. Поляки избили и ограбили граждан Украины. Польская полиция утверждает, что расправа произошла из-за национальности потерпевших.

Об этом пишет польское издание tvp.pl.

Инцидент произошел в городе Каменец Зомбковицкий Нижнесилезского воеводства. Представительница полиции Катажина Мазурек рассказала, что нападение на украинцев произошло в начале августа после 20:00.

Сотрудники полиции установили, что группа из нескольких человек пришла к месту, где жили мужчины. Они имели закрытые лица и были вооружены дубинками, палками, трубами и мачете. Они также принесли с собой хоккейную клюшку.

"Без всяких на то оснований они начали угрожать и избивать 44- и 18-летних мужчин только из-за их национальности. Удары они наносили опасными предметами, которые принесли с собой специально для этого. Как будто этого было недостаточно, в конце они решили ограбить своих жертв. В общем они украли у избитых мужчин более 4000 злотых", — сообщила офицер полиции.

Полиция установила, что к избиению и краже причастна группа из 17 ультрас, жителей района Зонбковице. Шесть из них уже задержаны.

Напомним, Россия завербовала в Польше агентов, среди которых оказались беженцы из Украины. За деньги предатели должны были совершать диверсии, поджоги и убийства.

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