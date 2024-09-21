В Польше 18-летняя украинка выбросила своего новорожденного в мусорку

Тело новорожденного ребенка было найдено в помойке на автобусной остановке в городе Бжезины. Обнаружил его пассажир, ожидавший автобуса. По информации окружной прокуратуры Минска-Мазовецкого, 18-летняя украинка родила ребенка в рабочем хостеле, где у него произошло кровоизлияние. После родов женщина завернула ребенка в полиэтиленовый пакет и выбросила его на помойку.

Об этом сообщило издание inpoland.

Полиция задержала не только мать, но и трех ее родственников: сестру, парня и двоюродного брата, младше 20 лет. Они подозреваются в том, что препятствовали следствию, смывая следы крови и очищая матрас. Всем задержанным запрещен выезд из страны.

Магдалена Вечорек, руководитель прокуратуры Минско-Мазовецкого района, сообщила, что 18-летняя украинка, приехавшая в Польшу два месяца назад, роды начались ночью, когда ее 18-летний парень проходил между этажами.

Мать ребенка утверждает, что не знала о своей беременности. Судмедэксперты еще не определили причину смерти новорожденного, но не исключают возможные факторы, такие как асфиксия, кровотечение или простуда. Женщине выдвинули обвинения в детоубийстве, но квалификация деяния может измениться после психиатрической экспертизы.

Напомним, в Германии убили 9-летнюю украинку. Ребенка искали почти неделю.

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